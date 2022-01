Pandemia ascunsă: Milioane de oameni mor din cauza infecțiilor rezistente la antibiotice In intreaga lume, in 2019, peste 1,2 milioane de oameni au murit din cauza infecțiilor provocate de bacterii rezistente la antibiotice, potrivit unui studiu de referința. Adica, mai mult decat numarul anual de decese provocate de malarie sau SIDA, transmite BBC. In acest sens, oficiali din domeniul medical din Marea Britanie spun despre rezistența la antimicrobiene (AMR) ca este o ”pandemie ascunsa”, care ar putea aparea in urma Covid-19, daca antibioticele nu vor fi prescrise in mod responsabil. Așadar, principala cauza a acestui fenomen alarmant este folosirea excesiva a antibioticelor inregistrata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

