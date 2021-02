Pandemia a trimis piața birourilor din București la nivelul din 2015 Piața spațiilor de birouri din București s-a intors anul trecut la nivelul din 2015 și a inregistrat in 2020 un volum total de tranzacții de aproximativ 240.000 mp, arata datele CBRE . Dezvoltatorul local One United a fost, alaturi de fondurile de investiții Immofinanz și Globalworth, printre cei mai activi jucatori din piața de birouri, atat pe segmentul de relocari, cat și pe cel al prelungirilor de contracte existente. Peste 140.000 mp din suprafața totala tranzacționata pe piața de birouri din București a fost reprezentata de relocari și pre-inchirieri din partea companiilor care au decis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat in 2020 un volum total de tranzactii de aproximativ 240.000 mp, un nivel similar cu cel din 2015, arata datele firmei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al companiei, dezvoltatorul local One United a fost,…

- Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat in 2020 un volum total de tranzactii de aproximativ 240.000 mp, un nivel similar cu cel din 2015, arata datele firmei de consultanta imobiliara CBRE. Conform unui comunicat al companiei, dezvoltatorul local One United a fost, alaturi de fondurile…

- Daca cel de-al treilea trimestru din 2020 a fost caracterizat de revenirea la o oarecare normalitate dupa starea de urgența instituita in contextul COVID-19, piața rezidențiala s-a inscris, in mod evident, pe o traiectorie ascendenta in ultimul patrar al anului. Cel mai recent raport de piața realizat…

- In anul in care romanii au lucrat de acasa, segmentul cel mai activ pe piața imobiliara a fost cel de birouri. Investitiile in active imobiliare in 2020 au ajuns la 914 mil. euro, in creștere cu 28% Volumul total investit in active imobiliare in Romania a ajuns in 2020 la 914 milioane euro, in crestere…

- Criza de anesteziști la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Urgențele chirurgicale, transferate la București sau la Spitalul Județean. Spitalul de Pediatrie din Pitești se confrunta cu o situație de criza, dupa ce a ramas fara medici anesteziști suficienți pentru a asigura asistența medicala. Din cei…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat in dezbatere publica, pe 26 noiembrie 2020, Proiectul de Ordin privind stabilirea condițiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza, pe piața naționala, acoperitoare faciale de utilizat in colectivitate.…

- Globalworth, liderul pieței de birouri din Europa Centrala și de Est (CEE), lanseaza campania radio și digitala I miss my office, pornita pe baza reacțiilor și feedback-urilor primite de la chiriași. Au trecut mai mult de 8 luni de cand a inceput pandemia Covid-19 și mulți oameni au facut trecerea brusca…

- O asociere de firme din Targu Jiu si Bucuresti a castigat cea de-a doua licitatie privind modernizarea pietei centrale a Municipiului Motru. Potrivit primarului, termenul de executie este de doua luni, timp in care cele doua firme trebuie sa imbrace...