Pandemia a defectat piața birourilor. Cererea s-a redus cu 40%, iar piața subînchirierilor a ajuns la 60.000 mp Deși analiștii credeau inițial ca piața de retail va fi cea mai afectata de pandemia de coronavirus, din cauza trecerii in online a multor cumparatori, 2020 a fost unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu pentru piața de birouri din București. Cererea totala a scazut cu aproximativ 40% fața de 2019, pana la 214.000 de metri patrați, cel mai jos nivel din 2012, iar cererea noua a fost de aproximativ 70.000 de metri patrați, potrivit raportului anual publicat de Colliers pentru 2020. Efectele „anului pandemic” continua sa fie resimțite in sectorul de birouri din București și in 2021, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

