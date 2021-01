Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (49 de ani) s-a desparțit zilele trecute de Gaziantep, pe care a dus-o la un moment dat chiar pe primul loc, și acum este aproape de Rizespor, echipa de pe locul 16 din Turcia. Marius Șumudica a lasat-o pe Gaziantep in topul fotbalului din Turcia, dupa o serie impresionanta de victorii.…

- Gaziantep a anunțat pe 10 ianuarie ca Marius Șumudica (49 de ani) nu mai este antrenorul clubului, iar presa din Turcia a avut o reacție vehementa asupra tehnicianului roman. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal in Turcia.…

- Formatia Gazinatep FK, antrenata de Marius Sumudica, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Kasimpasa, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro.Alexandru Maxim, care a jucat pana in minutul 81, a inscris in minutele 9 (penalti) si 25. Citește…

- Echipa de fotbal Gaziantep FK, antrenata de romanul Marius Sumudica, a urcat pe locul 4 in campionatul Turciei dupa ce a castigat sambata cu 1-0 pe terenul lui Gaziantep intr-un meci din etapa a 9-a. Unicul gol a fost semnat de Kenan Ozer in minutul 26. Alin Tosca, sanctionat cu un cartonas…

- Gaziantep, echipa antrenata de romanul Marius Șumudica (49 de ani), a invins-o pe Denizlispor, scor 1-0, intr-un meci din etapa 9 a campionatului din Turcia. Astfel, Șumi, Alex Maxim și Alin Toșca, romanii de la Gaziantep, au caștigat duelul cu Costel Pantilimon, portarul rivalei lor de astazi. Pantilimon…

- Gaziantep, formație antrenata de Marius Șumudica, a invins-o pe Beșiktaș, scor 3-1, in runda cu numarul 8 a Superligii din Turcia. Marius Șumudica i-a trimis din primul minut pe internaționalii Alexandru Maxim și Alin Toșca. Prima reușita a lui Gaziantep a venit in minutul 44 și a fost semnata de starul…

- Gaziantep, formația lui Marius Șumudica, Alexandru Maxim și Alin Toșca, o infrunta de la aceasta ora pe Genclerbirligi, echipa la care joaca Bogdan Stancu. Partida a inceput la ora 12:30 și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Vezi AICI clasamentul actualizat din Turcia! Alin Toșca, Junior…