Panasonic și McAfee și-au unit forțele pentru a proteja mașinile de atacuri cibernetice Panasonic este un gigant pe piața aparatelor electrocasnice, iar McAfee este compania care a dat lumii softul antivirus cu același nume. Acum, cele doua și-au unit forțele pentru a proteja mașinile (tot mai tehnologizate și vulnerabile) de atacurile cibernetice. Cele doua entitați vor sa inființeze un așa numit Centru Operațional de Securitate a Vehiculelor, sau Vehicle SOC pe scurt. Prin acesta vor oferi soluții de protecție și vor face mașinile de ultima generație... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

