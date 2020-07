Panait Istrati mai actual ca oricând Proza lui ne incanta prin originalitatea și viața de mare intensitate a personajelor: „Codin”, „Ciulinii Baraganului”, „Chira Chiralina” și multe altele au fost traduse in mai multe limbi, unele devenind subiecte pentru filme de succes. Copil sarac [nascut in 1884 la Braila], el a absolvit doar cateva clase de școala și a plecat „in lume” sa-și caute norocul. Ajuns la Paris fara sa cunoasca limba franceza, Panait Istrati invața cu repeziciune limba lui Moliere și, ajutat de Romain Rolland, in cateva luni incepe sa publice. Iși caștiga painea facand tot felul de meserii dar, cu ambiție extraordinara… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

