Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii eleni au identificat 53 de noi incendii de vegetatie de sambata pana duminica, insa niciunul dintre focare nu era scapat de sub control pana duminica la pranz, ceea ce inseamna ca situatia s-a imbunatatit substantial fata de ultimele 14 zile, transmite DPA, citata de Agerpres. Unele echipe…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o comuna din Suceava, dupa ce patru incendii, puse intenționat, au afectat șase proprietați. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au facut atacuri de panica, intre care o tanara insarcitata, care a ajuns la spital.…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern ca, in cazul Ministerului Transporturilor, a trebuit sa ia bani si nu sa aloce fonduri in plus in ceea ce priveste rectificarea bugetara. Remintim ca Ministerului Transporturilor si Infrastructurii i s-a suplimentat bugetul cu numai…

- Crima a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in comuna Baia de Fier din județul Gorj. Fata l-a anunțat pe baiat ca vrea sa se desparta de el, moment in care acesta s-a infuriat și a injunghiat-o. Inexplicabil, agresorul a așezat-o in mașina și a plecat cu ea, dar nu spre un spital. […] The post…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, in contextul remanierii lui Alexandru Nazare, ca sunt anumite probleme la Ministerul Finanțelor care ar putea sa intre in atenția Corpului de control al prim-ministrului. Cițu nu a vrut sa dea alte detalii, dar a precizat ca in zilele urmatoare, Corpul de control ar…

- O boala genetica rara, care duce la paralizie, a fost depistata la mai mulți localnici dintr-un sat din Suceava. Netratata, afecțiunea poate provoca decesul in 4-5 ani. Medicii spun ca de vina este o proteina mutanta, care se depune pe nervi și la nivelul inimii. Pana acum, in Romania au fost diagnosticate…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, in orasului Frasin, din Suceava, in care au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Trei dintre ele au ajuns la spital. Potrivit pompierilor, doua dintre victime au ramas incarcerate, iar salvatorii au intervenit de urgența. La fața…