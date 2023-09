Stiri pe aceeasi tema

- Toamna festivalurilor incepe la Cluj. In primul weekend din septembrie 2023, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” se redeschide pentru cea de-a XI-a ediție Jazz in the Park. Intre 1 și 3 septembrie, festivalul ne va purta pe ulițe și prin gospodarii și ne va lasa sa descoperim, impreuna, un spațiu plin…

- Un turist clujean aflat in vacanța intr-o stațiune de lux din Mamaia spune ca a fost placut surprins de prețurile vazute acolo. Ele nu difera prea mult de prețurile din Cluj-Napoca, ba chiar pe alocuri la unele produse oferite de restaurante prețurile sunt mai mici. Așadar, la „luxul din Mamaia”…

- Astazi este ultima zi de canicula potrivit meteorologilor ANM. Dupa caldura excesiva urmeaza insa perioade de instabilitate atmosferica, furtuni, vijelii și caderi de grindina. Clujul se afla sub Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata in perioada 05 august, ora 18 – 06 august, ora 10. In…

- Rezultatele obținute la examenul de definitivare in invațamant au fost publicate azi, 25 iulie, Clujul aflandu-se pe al doilea loc in clasamentul rezultatelor cu o rata de promovare de 82.6%, fiind depașit doar de județul Gorj, cu o rata de promovare de 83.3%.Din cei 339 de candidați care au susținut…

- Clujul este renumit pentru prețurile exorbitante practicate mai peste tot. La restaurant o porție de hamsii este de doua ori mai scumpa ca pe litoral in plin sezon. Un turist a avut un „șoc” cand a vazut cat a platit pe o porție de hamsii, o bere și un shot. A scos din buzunar aproape [...] Articolul…

- Județul Cluj va primi bani pentru a cumpara lansatoare antigrindina.Vorbim despre 16 Puncte de Lansare, cate trebuie sa fie cumparate in județul Cluj. Acestea vor fi amplasate in zona Turda - Campia Turzii.Zona Gherla - Dej va fi protejata de lansatoarele antigrindina din județul Bistrița.Romania este…

- O casa superba din Gruia este scoasa la inchiriat și așteapta sa acomodeze o familie cu 2 sau 3 copii, dar problema este prețul. Numai cineva care lucreaza in management de top sau este investitor și-o poate permite. Priveliștea la aceasta vila este una superba, avand Clujul la ”picioare”, dar totul…