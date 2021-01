Stiri pe aceeasi tema

- O mare parte a Pakistanului, inclusiv toate marile orase, a fost scufundata in intuneric duminica la primele ore in urma unei uriase defectiuni la reteaua electrica, potrivit unor responsabili, noteaza AFP. Pana de curent a fost provocata de o defectiune survenita la orele 23.41 (18.41 GMT) in sudul…

- Un editorialist al Wall Street Journal i-a sugerat viitoarei prime doamne a SUA, Jill Biden, sa renunțe la titulatura de doctor, spunand ca este pueril din partea ei sa o foloseasca. Internetul a izbucnit impotriva scriitorului. Joseph Epstein, un formator de opinie american, a scris intr-un editorial…

- Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite și Kamala Harris, cea care va ocupa funcția de vicepreședinte odata cu preluarea mandatului, au fost desemnați de revista Time „personalitatea anului” in 2020. „Biden-Harris reprezinta ceva istoric”, a postat Time pe Twitter. Joe Biden and Kamala Harris…

- ​Ministerul francez de externe a cerut Pakistanului sa retraga comentariile unui ministru care a sustinut ca presedintele Frantei, Emmanuel Macron, îi trateaza pe musulmani la fel cum procedau nazistii cu evreii în cel de-al doilea razboi mondial, transmite duminica AFP, citata de Agerpres.Comentariile…

- Vremea pe 6 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile se incadreaza in normele obișnuite ale primei saptamani din noiembrie. Cum va fi vremea pe 6 noiembrie in țara Pentru vineri, 6 noiembrie, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile sud-vestice și in cele…

- Zeci de mii de musulmani au demonstrat vineri in Pakistan, Bangladesh si teritoriile palestinien fata de masurile anuntate de presedintele francez Emmanuel Macron pentru protejarea valorilor si libertatii convingerilor in Franta, dupa atacul mortal produs intr-o biserica din Nisa, transmite Reuters.…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia nu a intarziat sa iasa public si sa-si arate ingrijoarea fata de atitudinea Guvernului si a presedintelui Johannis, in gestionarea crizei sanitare generata de inamicul invizibil COVID-19. Clar si raspicat, parlamentarul Claudia Gilia a spus ca un adevarat presedinte…

- Numarul 1 din lista celor mai cautați teroriști de catre FBI a fost ucis in urma cu puțin timp de fortele speciale afgane. Anunțul a fost facut de serviciul afgan de informatii, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Egipteanul Abu Muhsin al-Masri, considerat a fi numarul doi al organizatiei…