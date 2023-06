Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor speciale a beneficiat recent de noi amendamente, propuneri care se vor corela cu cerintele din Planul National de Redresare si Rezilienta. Unul din cele mai importante obiective asumate de mediul politic tine de reforma pensiilor speciale, proiect care a starnit numeroase controverse…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca se vor face modificari pentru pensiile speciale, in special, pentru ca țara noastra sa nu piarda fonduri europene din PNRR. ,,Modificarea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbaterea Parlamentului, este necesara pentru ca Romania sa poata beneficia…

- Ca și cand ar fi in opoziție, nu la guvernare, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut luni seara ca problema pensiilor speciale trebuie rezolvata, avand in vedere ca este un jalon asumat in PNRR, si nu va accepta pierderea banilor din acest program. Marcel Ciolacu a adaugat ca pensiile speciale…

- Președintele UDMR și vicepremier in Guvern, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca in problema eliminarii pensiilor de serviciu sau cum sunt ele cunoscute – speciale, care depașesc o „anumita limita de bun simț” trebuie o „abordare principiala, dupa aia sectoriala”, precum…

- USR anunta marti ca a depus amendamente cu modificari radicale la ”proiectul PSD-PNL de asa-zisa reforma a pensiilor speciale”, care prevad eliminarea pensiilor speciale ale alesilor locali, ale grefierilor, functionarilor de la Curtea de Conturi, diplomatilor, functionarilor parlamentari si navigatorilor…

- „Reforma pensiilor speciale, ori se face, ori nu se face. Daca nu se face, sigur, pierdem banii, pana la un miliard patru sute. Deci, dupa ultima discutie cu Comisia Europeana, exista o modalitate de determinare a platilor partiale care presupune ca se inmulteste valoarea jalonului cu reforma – in cazul…

- Vești importante pentru toți pensionarii din Romania! Ministrul Muncii a facut noi precizari despre ce se intampla cu reforma pensiilor. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a declarat ca reforma pensiilor aferenta cererii de plata numarul 4 va fi impl ...

- Senatorii de la PSD-PNL-UDMR au votat in plenul Senatului proiectul pensiilor speciale, in forma decisa luni in comisiile de specialitate. Legea a fost votata cu 79 de voturi „pentru” și 37 „impotriva”. Amendamentele propuse de USR, inclusiv de trecere pe contributivitate a tuturor pensiilor din Romania,…