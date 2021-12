Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta precipitatii in cea mai mare parte a tari, iar de duminica, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare. Vantul va sufla cu putere, iar in zonele inalte va ajunge la 90 de kilometri la ora. ANM a emis, vineri, o informare de vreme rea, valabila de duminica, de la ora 14.00,…

- Rata saraciei relative a fost, anul trecut, de 23,4% in valori absolute, numarul de persoane corespunzator acestei rate fiind de 4,524 milioane, arata datele centralizate de Institutul National de Statistica.

- Majorare a prețului energiei electrice, incepand cu 1 ianuarie 2022: Tariful de transport ar crește cu 15% Majorare a prețului energiei electrice, incepand cu 1 ianuarie 2022: Tariful de transport ar crește cu 15% Incepand cu 1 ianuarie 2022, tariful de transport al energiei electrice perceput de Transelectrica…

- Transelectrica marește, de la 1 ianuarie 2022, tariful de transport al energiei electrice cu 15%, potrivit unui proiect de ordin initiat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE), publicat pe site-ul institutiei.Concret, tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice…

- Societatea HidroPrahova anunța finalizarea și recepția celui de-al doilea tronson din cadrul investiției privind extinderea canalizarii in Cartierul Campinița din municipiul Campina, lucrare in valoare de 2.914.955 lei. Primul tronson a fost finalizat anul trecut.

- In zilele de sambata, 30 octombrie 2021 și duminica, 31 octombrie 2021, RATBV S.A. suplimenteaza capacitatea de transport pe linia 41, care asigura legatura intre capatul de linie Livada Postei si statia "Cimitirul Central" (capat de linie in cartierul Stupini). Modificarea este determinata de fluxul…

- A treia fabrica Petra Pavaje, inaugurata de catre Florea Grup. Este cea mai moderna fabrica de prefabricate de beton din vestul țarii A treia fabrica Petra Pavaje, inaugurata de catre Florea Grup. Este cea mai moderna fabrica de prefabricate de beton din vestul țarii Miercuri, 23 septembrie 2021, a…

- Joi, 16 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș s-au prezentat o tanara de 20 de ani și un barbat de 42 de ani ambii din Baia Mare, cu privire la faptul ca, la data de 15 septembrie conturile bancare le-au fost debitate cu diferite sume de bani. Tanara, ca urmare a vizualizarii…