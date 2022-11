Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava s-a prabusit in jurul orei locale 17:30 (22:30 GMT) in conditii de ceata si umezeala in comunitatea suburbana Montgomery Village, Maryland, conform serviciului de pompieri si salvare. Avionul a fost prins in liniile electrice la aproximativ 30 de metri de sol.Impactul a cauzat intreruperi de…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica peste linii electrice de inalta tensiune la aproximativ 48 de kilometri nord de Washington, D.C., provocand intreruperi masive de curent, echipa de salvare lucrand pana tarziu in noapte pentru a salva persoanele aflate la bordul aeronavei incurcate in…

- Am aflat care este orașul unde ai putea sa iei bani daca anunți mașinile parcate ilegal. Locuitorii vor primi 25% din amenda daca vor sesiza autoritaților autovehicule parcate ilegal. Toate amanuntele interesante, in randurile de mai jos ale articolului. Autoritațile ofera bani celor care sesizeaza…

- Anunt pentru romanii cu centrale termice de apartament! Se discuta din ce in ce mai mult despre economia din aceasta iarna la consumul de curent electric. Pe langa electrocasnicele, despre care am vorbit, care sunt mari consumatori, mai exista unul. Conform specialiștilor, centralele termice, mai vechi…

- Vehiculul, mai mic decat o masina, s-a proiectat cu o viteza de peste 20.000 kilometri pe ora pe tinta sa, atinsa la ora programata (23.14 GMT).Echipele NASA, reunite la centrul de control al misiunii in Maryland, Statele Unite, au explodat de bucurie in momentul ciocnirii.Cu cateva minute inainte,…

- Fostul președinte american Donald Trump și copiii acestuia Donald Jr., Ivanka si Eric, au fost dați miercuri in judecata de procuroarea generala a statului New York, Letitia James, care acuza o frauda financiara ce implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati din…

- Procurorul general din New York i-a trimis in judecata pe fostul presedinte Donald Trump si compania sa, acuzand o frauda in afaceri care implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati in Manhattan, Chicago si Washington, D.C, transmite Associated Press, potrivit…

- Un agent de politie pensionar din New York a fost condamnat joi la zece ani de inchisoare, la Washington, pentru participarea sa la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Aceasta este cea mai aspra pedeapsa pronuntata pana in prezent impotriva unuia dintre atacatori, relateaza AFP, citata…