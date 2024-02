Până când modă cu muncă forțată? Multe dintre marile branduri de moda din lume nu reușesc sa abordeze problema muncii forțate in lanțurile lor de aprovizionare, iar gigantul francez al luxului LVMH are printre cele mai slabe rezultate. Organizația KnowTheChain a analizat 65 de companii in ceea ce privește expunerea la riscul de munca forțata, utilizand metodologia de analiza comparativa bazata […] The post Pana cand moda cu munca forțata? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

