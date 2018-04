Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut a avut intensitatea de 3,7 grade pe Scara Richter si s-a produs la ora 01.22, informeaza Romania TV. Epicentrul a fost identificat la 47 de kilometri de orasul Focsani si 50 de kilometri de orasul Ramnicu Sarat. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Citeste…

- Cutremurul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei), la adancimea de doar patru kilometri. Epicentrul a fost in zona Mosser, la cinci kilometri de Cockermouth, in regiunea Cumbria. "Am primit peste 90 de sesizari din partea persoanelor care au simtit cutremurul, in principal in localitatile…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 s-a produs, vineri, in largul coastelor Mexicului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Cutremurul s-a produs la adancimea de doar zece kilometri, in zona San Patricio, in centrul Mexicului, scrie antena3.ro.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 s-a produs, vinery, in largul coastelor Mexicului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la adancimea de doar zece kilometri, in zona San Patricio, in centrul Mexicului. Epicentrul seismului a fost la 45…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade a avut loc marti seara in Taiwan, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc marti la ora locala 23.50 (17.50, ora Romaniei), in zona Hualian (nordul Taiwanului), la adancimea de doar 9,5 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la ora locala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…