Palatul Victoria, în roșu, în această seară! Pentru a marca Ziua Naționala de comemorare a martirilor Brancoveni și de conștientizare a violențelor asupra creștinilor, Palatul Victoria este iluminat in roșu in aceasta seara. S-a ales roșul, deoarece aceasta culoare simbolizeaza martiriul și jertfa multor creștini. ”Faptul ca avem o zi dedicata comemorarii martirilor Brancoveni este nu doar prilej pentru a face cunoscute si noii generatii marturiile istorice ale ocrotitorilor credintei, culturii si traditiilor romanesti, dar si o buna ocazie sa constientizam efectele pe care le au violentele impotriva crestinilor. Si astazi vedem, din pacate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

