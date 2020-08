Palatul Elisabeta își deschide porțile Expozitia regala „Palatul Elisabeta” va putea fi vizitata gratuit de pensionari, elevi si studenti. Conform unui comunicat al Casei Regale, in ultima zi a lunii august porțile Palatului vor fi deschise timp de trei ore, incepand cu ora 10. Elevii si studentii vor avea intrarea gratuita in zilele de 7 si 14 septembrie. „Vizitatorii nu au nevoie de rezervare prealabila. Ei se pot prezenta direct la poarta de intrare. Adresa Palatului Elisabeta este Soseaua Kiseleff nr. 28, Sector 1 Bucuresti (prin Intrarea Romanesti de langa Muzeul Satului)”, precizeaza cei care se vor ocupa de eveniment. Proiectul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

