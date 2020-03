Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles, in varsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv pentru #coronavirus. Moștenitorul tronului britanic este primul membru al Familiei Regale care a fost infectat cu Covid-19. Prințul de Wales s-a autoizolat in Scoția. „Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru #coronavirus. A avut cateva…

- Prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice, a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. De asemenea și soția prințului a fost diagnosticata pozitiv, informeaza The Guardian. Prințul Charles are 71 de ani, iar conform primelor date prezinta simptome ușoare de coronavirus. Regina Elisabeta…

- Printul William, in locul Reginei? Se intoare Harry in familia regala? In plina pandemie de Coronavirus, Regina Elisabeta (93 de ani) si Printul Philip (98 de ani) au parasit Palatul Buckingham. Acestia vor sta, in urmatoarea perioada, in izolare la Castelul Windsor. Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii…

- Regina Elisabeta a II-a si Printul consort Philipp au parasit joi Palatul Buckingham si si-au stabilit resedinta la Castelul Windsor, unde se considera mai protejati impotriva coronavirusului. "Așa cum Philip și cu mine am ajuns astazi la Windsor, știm ca foarte multe persoane și familii din…

- Regina Elisabeta a II-a a parasit joi Palatul Buckingham si s-a mutat la Castelul Windsor, resedinta sa regala situata la vest de Londra, in contextul extinderii tot mai rapide a pandemiei de coronavirus si al speculatiilor conform carora capitala Marii Britanii va deveni in curand un oras plasat…

- Suverana britanica, in varsta de 93 de ani, a fost fotografiata in timp ce parasea Palatul Buckingham intr-o limuzina oficiala, insotita de unul dintre cainii ei din rasa Corgi.Casa regala britanica a anuntat recent ca regina Elisabeta a II-a a anulat petrecerile programate in gradina Palatului Buckingham…