Palatul BCR din Piata Universitatii, cumparat de un fond de investitii cu sediul in Luxemburg. Cladirea istorica a Bucurestiului va fi reconvertita in hotel

Stiri pe aceeasi tema

- Un fond de investitii cu sediul in Luxemburg va cumpara cladirea istorica a Bancii Comerciale Romane (BCR) din Piata Universitatii, dupa ce banca a incheiat transferul de proprietate catre Project Regina Elisabeta Bucharest SRL, a anuntat, miercuri, institutia bancara, intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- Palatul BCR din Piata Universitații și-a gasit un nou proprietar. Cine cumpara cladirea istorica simbol din centrul Capitalei Un fond de investitii cu sediul in Luxemburg va cumpara cladirea istorica a Bancii Comerciale Romane (BCR) din Piata Universitatii, dupa ce banca a incheiat transferul de proprietate…

- Un fond de investitii cu sediul in Luxemburg va cumpara cladirea istorica a Bancii Comerciale Romane (BCR) din Piata Universitatii, dupa ce banca a incheiat transferul de proprietate catre Project Regina Elisabeta Bucharest SRL, potrivit Agerpres. Valoarea tranzacției este de circa 28 milioane de euro.Situata…

- La ceremonia de deschidere au participat si o buna parte dintre membrii conducerii universitatii de la momentul respectiv, care nu au mai avut multe aparitii publice intre timp si care nici nu mai ocupa functii publice in univeritate - de la fostul rector Vasile Astarastoae, la prorectorul Dragos Pieptu,…

- Principalul nod feroviar al Romaniei și, in același timp, cea mai mare poarta de intrare in Capitala, Gara de Nord are o istorie tumultuoasa, care se intinde pe un veac și jumatate. Cladirea, a carei piatra de temelie a fost pusa la 10 septembrie 1868, in prezența domnitorului Carol I, a primit milioane…

- Alarma de incendiu la sediul Radio Zu. Cladirea a fost evacuata, iar toti cei prezenti au iesit afara pentru ca pompierii sa se poata desfasura. Cel care a anuntat totul a fost Mihai Morar.

- „Tonitza si geniul copilariei“ este cea mai importanta expozitie dedicata unuia dintre cei mai cunoscuti pictori romani, Nicolae Tonitza. Expozitia e in Pavilionul de Artă București - Art Safari. Vernisajul va avea loc in data de 26 septembrie, in cladirea Palatul Oscar Maugsch BCR din Piata Universitatii…

- Proiectul Matei Millo, in valoare de 40 de milioane de euro, si proiectul Tandem, cu o valoare de piata de 65 milioane de euro, sunt doua cladiri de birouri care vor revitaliza si vor moderniza zona centrala a Bucurestiului.