Achizitii Constanta: Primaria Istria a cumparat servicii de dirigentie de santier pentru un obiectiv de investitii din satele Nuntasi si Istria (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea achizitiei este de 110.000 de lei Primaria comunei Ostrov a atribuit prin cumparare directa un contract ce prevede servicii de proiectare sistem de alimentare cu apa. Detaliat, este vorba despre elaborare documentatii faza studiu de fezabilitate, studii de teren, expertiza tehnica si documentatii…

- Pretul achizitiei este de 280.393,92 de leiCentrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" a cumparat servicii de paza si protectie. Acestea vor fi asigurate de Directia de Paza a Judetului Constanta.Pretul achizitiei este de 280.393,92 de lei. Detaliile contractului Asigurare servicii paza cu…

- Valoarea estimata a achizitiei este de 93.639,54 de lei fara TVA, adica peste 18.000 de euro, la cursul actual.Compania Nationala de Investitii a deschis procedura pentru a atribui, prin achizitie directa, contractul de dirigentie de santier la lucrarile de construire a unei crese in Murfatlar. Informatia…

- Primaria Cernavoda, judetul Constanta, a lansat un anunt de licitatie, aceasta urmand a avea loc pe 5 martie 2024. Autoritatea contractanta isi doreste sa achizitioneze lucrari de executie in vederea realizarii obiectivului de investitii Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii…

- Valoarea totala estimata este de 125.000 de lei. Municipiul Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract ce vizeaza serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea si verificarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului "Perdea Verde". Valoarea totala estimata este de…

- Primaria Constanta achizitioneaza Serviciul de dirigentie de santier pentru obiectivului de investitii "Reabilitare cladire Colegiul National Mihai Eminescu". Primaria Constanta a atribuit, prin cumparare directa, un contract ce vizeaza servicii de dirigentie de santier pentru obiectivului de investitii…

- Scandalul are loc in localitatea Gura Teghii, acolo unde edilul și mai multe persoane sunt cercetate intr-un dosar de fals intelectual și delapidare. De asemenea, el este acuzat ca ar fi folosit mai mulți angajați ai primariei in interes personal.Primarul din aceasta localitate nu se afla pentru prima…

- In goana disperata a ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, de a trece cele 15 spitale CFR la autoritațile locale a blocat o investiție de circa 200 de milioane de euro pentru realizarea a unui spital modern in nordul Capitalei. Investiția a fost parafata in 2020 Pe data de…