Stiri pe aceeasi tema

- Palaria pe care Michael Jackson a purtat-o la 25 martie 1983, cea de-a 25-a aniversare a casei de discuri Motown, in timp ce executa primul sau moonwalk, este vanduta 40 de ani mai tarziu la o licitatie la Paris, potrivit AFP.Inregistrarea a fost difuzata pe 16 mai 1983 de NBC. Palaria, o…

- Planurile arhitecturale ale casei doctorului Moscu, primul medic roman specializat la Paris, doctorul Patriarhului Romaniei și al Casei Regale, au fost realizate de celebrul arhitect Gh. Simotta, care a schițat o cladire splendida, in stil Neoromanesc. Gheorghe Simotta (1891-1979) s-a nascut intr-o…

- Wuhan Three Towns, actuala campioana a Chinei la fotbal, la care joaca mijlocasul roman Nicolae Stanciu, a anuntat, luni, ca investitorii nu vor mai baga bani in club cu incepere de la 1 septembrie, transmite EFE.Actualii proprietari ai clubului au precizat ca si-au asumat toate datoriile gruparii…

- Cea mai ieftina casa din lume a fost scoasa la vanzare! Proprietatea arata fabulos și costa doar cinci lei! Mulți ar crede ca nu este posibil, insa imaginile dovedesc ca o locuința poate fi cumparata cu atat de puțini bani.

- Oana Radu a mers recent in Paris, acolo unde a fost la un control medical. In urma cu un an, cantareața a primit o veste neplacuta din partea medicilor și i s-au descoperit niște chisturi pe corzile vocale.Oana Radu iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Vedeta a fost zilele trecute in Paris,…

- Era doar o chestiune de timp pana ce hackerii sa creeze o versiune malware de ChatGPT si sa o vanda „la cheie” pentru ca oricine sa execute atacuri. Avantajul lui ChatGPT e ca poate scrie si cod si fix asta poate si noul WormGPT. Din noiembrie 2022 se tot vorbeste despre ChatGPT , care e capabil sa…

- Palaria pe care cintarețul american Michael Jackson a purtat-o in timpul concertului sau va fi scoasa la licitație la Paris, pe 26 septembrie. Despre aceasta a relatat France24, transmite Noi.md cu referire la strana.today. {{662390}}Aceasta palarie a fost purtata de Michael Jackson in timpul concertului…

- Palaria purtata de Michael Jackson cand a executat pentru prima data celebrul sau pas de dans "moonwalk" va fi scoasa la licitatie pe 26 septembrie la Paris, au anuntat miercuri organizatorii licitatiei, relateaza AFP. CITESTE SI Expozitie de pictura dedicata Zilei Iei, vernisata la Centrul Cultural…