Noul premier al Pakistanului, Imran Khan, a depus sambata juramantul in cadrul unei ceremonii organizate in capitala Islamabad, preluand oficial conducerea tarii dupa victoria partidului sau in alegerile legislative din 25 iulie, relateaza AFP si Reuters. Fostul campion de cricket, in varsta de 65 de ani, a fost ales in functia de premier cu o zi in urma printr-un vot in Adunarea Nationala (parlament). Astfel, el a devenit al 22-lea prim-ministru al Pakistanului si urmeaza sa preia conducerea unui guvern de coalitie. Partidul lui Imran Khan, Miscarea pentru Justitie din Pakistan (Pakistan Tehreek-e-Insaaf,…