- Industria de morarit si panificatie se confrunta cu un deficit al fortei de munca de peste 10%, in conditiile in care in acest domeniu lucreaza in jur de 60.000 de oameni, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase – ROMPAN, Aurel Popescu, potrivit…

- Productia de grau din acest an se anunta a fi una "foarte buna", dupa cum arata in prezent aceasta cultura, preturile fiind insa foarte mari pentru noua recolta, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu. "Cultura graului…

- Temperaturile anormale din iarna, seceta de peste 7 luni si ingheturile din primavara au afectat puternic graul de toamna. E motivul pentru care unii producatori au majorat preturile la grane. Si faina s-a scumpit, iar asta va duce la cresterea pretului painii, sustin brutarii, care spun ca preturile…

- Conform MApN, SIML reprezinta produsul militar destinat apararii zonelor costiere si de litoral impotriva amenintarilor navelor de suprafata, avand capacitatea de a coopera cu nave, aeronave si echipamente proprii si ale aliatilor, utilizand datele furnizate de catre acestea si viceversa, folosind sisteme…

- Aproximativ 36% dintre romani au spus ca in ultimul an au preparat paine sau alte produse similare in propria bucatarie, potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research despre obiceiurile de consum ale romanilor privind produsele de panificatie, care mai arata ca atunci cand vine vorba despre…

- Romania inregistreaza cel mai mare consum individual de paine din UE, dar si cel mai mic pret pe acest produs, fiind cu 47% mai ieftina fata de media europeana, potrivit datelor Eurostat. Romania exporta produse de panificatie in Europa, dar si in afara continentului, inclusiv cozonaci si produse congelate. …