Pâinea europenilor, scumpă și tot mai scumpă! Prețurile la paine au crescut brusc in Europa in ultimul an, creșterea fiind deosebit de abrupta de la invazia Rusiei in Ucraina. Potrivit Eurostat, agenția de statistica a UE, acestea au fost in medie cu 18% mai mari in august decat in 2021. In luna august a anului trecut, creșterile medii ale prețurilor la paine […] The post Painea europenilor, scumpa și tot mai scumpa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cea mai mare creștere din UE a fost inregistrata in Ungaria, unde prețul mediu s-a majorat cu 66% in ultimele 12 luni. In Romania, prețul a crescut cu aproximativ 25%, potrivit Reuters , care citeaza datele Eurostat. Prețul painii a crescut cu aproape o cincime in Uniunea Europeana in ultimul an, in…

