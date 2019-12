„Paharele”: Lino Golden si Mario Fresh lanseaza impreuna un nou single

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a colaborat cu Andra pentru „Tine-te bine”, What’s UP lanseaza alaturi de Rashid o noua piesa și vine cu „Ploaia”, un single compus de catre cei doi artiști impreuna cu Alex Velea. O coproducție Cat Music și Golden Boy Society, „Ploaia” este insoțita de un videoclip regizat de catre Ciolpan…

- Dupa ce a lansat in urma cu aproape un an prima sa piesa, „Nu te va mai ierta”, o balada de dragoste, Medeea revine cu „La usa mea”. Single-ul este compus de Theea Miculescu si produs de aceasta impreuna cu Stefan Marin si Andy Horjea, iar videoclipul este regizat de Bogdan Daragiu. “Piesa „La usa mea”…

- Vineri, 6 decembrie, incepand cu ora 18.00, sala de spectacole a Casei de Cultura a comunei Bascov va gazdui spectacolul „Mos Nicolae la Bascov”, un spectacol dedicat tinerilor. Invitatul special va fi Lino Golden, unul din cei mai iubiti interpreti care, in anul 2019, alaturi de Alex Velea, Mario Fresh…

- Karla Mendez, un nou DJ in industria muzicala, lanseaza „On My Mind”, o piesa fresh, dance, cu insertii orientale si un sound ce te duce cu gandul la marile scene ale festivalurilor internationale EDM. „On My Mind” este insotita de un videoclip care completeaza starea single-ului si subliniaza sentimentul…

- O intalnire relaxata, ca intre prieteni, se poate transforma ulterior intr-o colaborare frumoasa, pentru o piesa de pus pe repeat. Proconsul si LORA lanseaza single-ul „Prea tarziu”. Melodia „Prea tarziu” este compusa de catre Siakas Evangelos (Alama), Elena Morosanu, Vlad Munteanu si Serban Cazan.…

- Phaser lanseaza piesa “Liniștea”, care surprinde cele doua fețe ale sentimentelor care construiesc o relație și tensiunea care poate susține sau distruge un cuplu. “Liniștea surprinde aparenta contradicție intre dorința de calm, pace, securitate versus agitație, haos, libertate care formeaza complexitatea…

- Marți, 15 octombrie, Sarbatorile Iașului 2019 se incheie cu un super concert și foc de artificii! Pe cea mai mare scena din Moldova vor urca, de la ora 18:00: Ștefan Banica jr., Golden Gang (Alex Velea, Lino Golden, Mario Fresh, Rashid), Pasarea Rock, Ioana Ignat, Mircea Eremia și alți artiști (Yanis…

