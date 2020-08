Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Imnului Național va fi sarbatorita miercuri, 29 iulie, in toate unitațile din cadrul Garnizoanei Sfantu Gheorghe, prin ceremonii militare, precum și printr-un program artistic organizat de Asociația „Calea Neamului”, membra a Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, și Grupul…

- Text ingrijit de Ioan LACATUSU, Ciprian HUGIANU Dincolo de hotare (Este descrisa intrarea trupelor romane in Ardeal, in noaptea15 august 1916, prin vama Crasna, fara a primi „botezul focului” – n.n.) „Cu Dumnezeu”: atata vorba a mai ramas in atmosfera sufleteasca – unica prin hotararea ca si prin curațenia…

- Despre inceperea și desfașurarea luptelor purtate de ostașii Armatei Romane in timpul Razboiului de Reintregire Naționala pe teritoriul fostelor județe Treiscaune, Ciuc, Odorhei și Mureș – județe cu populație de etnie maghiara numeric majoritara, in cei peste 100 de ani care au trecut de la desfașurarea…

- Intre cele 10 publicații in limba romana care au aparut in Sfantu Gheorghe, in perioada interbelica, se afla și Buletinul ASTRA – Despartamantul Central al judetului Treiscaune, redactor Dr. Ioan Vintila (in anul 1929), și redactor-șef Eugen Sibianu, intre anii 1938-1940. Din numerele 7,8/1939 ale publicației…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat o noua acțiune de la suflet, la suflet: campania „Ajutor in vaduvie”. Campania a fost lansata saptamana trecuta și se va derula pana in 6 iulie, timp in care se strang fonduri pentru achiziționarea de lemne pentru foc, lemne care vor fi daruite…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) a adresat, joi, o scrisoare deschisa Parlamentului Romaniei, prin care solicita tuturor partidelor politice ca la validarea mandatelor noilor membri ai Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii…

- Anuarul romanilor din sud-estul Transilvaniei, cu numarul XXII/2019, pana nu demult (2014) „Angvstia”, astazi numit „Acta Carpatica”, care a ajuns la numarul VI, cuprinde in acest an doua volume insumand 934 de pagini (394-vol.I și 540-vol II) – cel mai marea spațiu tipografic al unei ediții publicate…

- Solidaritatea romanilor, din intreg arealul locuit de aceștia, cu romanii din fostele scaune secuiești, azi județele Covasna, Harghita și Mureș, se pierde in negura istoriei. Manifestarea concreta a solidaritații cu aceștia a fost favorizata de mai mulți factori, printre care: poziția geografica favorabila…