Administratorii paginii oficiale de Facebook a Mariei Grapini au decis sa o ștearga, fara a exista deocamdata explicații din partea lor. Parlamentarul nu ofera nici ea prea multe date, in afara faptului ca autorii demersului ar fi „oameni fara caracter”. „O perioada de timp nu voi mai avea pagina oficiala de europarlamentar! Am pus administratori oameni fara caracter și mi-au șters pagina! In scurt timp voi avea o noua pagina oficiala! Viața iți ofera surprize!”, a transmis Grapini, sambata, pe contul personal de Facebook. La puțin timp dupa aceea a revenit cu o noua referire la subiect, fara…