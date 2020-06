Stiri pe aceeasi tema

- Conducerile Direcției Silvice Cluj, respectiv a Ocolului Silvic Cluj vin cu explicații dupa ce o bucata de padure de langa satul Luna de Sus, comuna Florești, a fost taiata in ultimele saptamani.

- Aleile unui parc din Florești sunt pline cu coji de semințe și sticle de bere, in timp ce coșurile de gunoi sunt goale. ”Oare pana cand vom mai patimi de pe urma unor nesimțiți?? .... și cosurile de gunoi sunt la 7 metri, goale!”, a semnalat primarul Horia Șulea.

- Saltele, scaune ruginite, frigidere care nu mai funcționeaza, sunt doar câteva dintre obiectele pe care le poți vedea aruncate prin Florești daca te avânți într-o scurta plimbare. Floreștenii nu par sa țina cont de regulile de bun simț și, în loc sa își depoziteze gunoaiele…

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. O inregistrare video cu imagini dezolante din padurea de pe Calea Orheiului a fost incarcata pe YouTube de un utilizator din Chișinau. Prima concluzie ar fi ca persoane care au chefuit in padure de 1 mai au lasat sa le scape focul de sub control, iar padurea a fost…

- Am aflat cum arata o cununie civila in plina pandemie de coronavirus. Doi tineri din județul Cluj au ales sa se casatoreasca, in ciuda faptului ca la ceremonie au putut sa participe doar opt persoane, informeaza monitorulcj.ro.In ciuda Ordonanțelor Militare impuse de autoritați, Ioana si Filip, doi…

- Guvernul multinaționalelor, cum a fost numit Orban, pentru avalanșa de plați și acte normative care avantajau marele capital, ar putea afecta doi mari operatori telecom. Tocmai pentru ca incearca sa ii favorizeze, scutindu-i de plata taxelor de licența. Astfel, la 31 martie, expira licențele…

- Astazi, in zori, a avut loc inca un accident intr-un punct al judetului unde nu trece luna fara sa se inregistreze un eveniment rutier grav. Accidentul s-a produs pe DJ 720, la intersectia de la Calinesti, cu DJ 144. Se pare ca un autoturism nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ambulanțe private,…