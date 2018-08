Stiri pe aceeasi tema

- "O atitudine neserioasa, ca si prima solicitare pe care acest domn, care are domiciliu in Anglia, a facut-o. S-a jucat cu o chestiune de o asemenea importanta, si-a dorit escaladarea in spatiul public a unei astfel de situatii, lucru care l-a dus in acest moment la nimic altceva decat sa realizeze…

- Primaria Capitalei anunta ca Federatia Romanilor de Pretutindeni a informat institutia, in urma cu cateva zile, ca nu va mai organiza mitingul pe 10 august. „Primaria Municipiului Bucuresti a inregistrat, in data de 1 august 2018, o adresa transmisa prin e-mail, prin care Federatia Romanilor de Pretutindeni…

- Primaria Capitalei anunta ca Federatia Romanilor de Pretutindeni a informat institutia ca nu va mai organiza mitingul pe 10 august, desi a fost aprobat. Administratia Capitalei a precizat ca organizatorul incearca sa induca ideea ca a primit un raspuns negativ de la autoritati. „Primaria Municipiului…

- Reprezentantii Primariei Capitalei au transmis marti seara jurnalistilor, la cateva ore dupa comunicatul de presa privind mitingul romanilor din diaspora din 10 august, protocolul semnat cu autoritatile cu competente in domeniu. Documentul a fost trimis si organizatorului protestului, Federatia Romanilor…

- Presedintele Federatiei Romanilor de Pretutindeni, Emanuel Cioaca, spune ca nu isi mai asuma organizarea mitingului romanilor din diaspora din 10 august, in Piata Victoriei, intrucat nu a primit niciun act oficial de la Primaria Capitalei. El a spus ca oamenii au dreptul sa protesteze in continuare…

- Primaria Capitalei a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca Federatia Romanilor de Pretutindeni a renuntat la organizarea mitingului din 10 august, ignorand faptul ca protestul a fost autorizat. In replica, Federatia Romanilor de Pretutindeni a explicat ca nu isi poate asuma organizarea unui…

- Potrivit Adevarul.ro, reprezentantii Primariei Bucuresti au respins in scris cererea trimisa de Federatia Romanilor de Pretutindeni, filiala din Romania, de a autoriza un miting al diasporei in data de 10 august, in Bucuresti. Acestia au invocat ca organizarea mitingului ar incalca un articol din…