- La Iasi nu s-a reusit, pina in prezent, nici o procedura de prelevare a plasmei de la pacientii tratati de Covid 19. Astazi, la Centrul Regional de Transfuzii a mai incercat sa doneze o persoana, dar rezultatele analizelor medicale nu i-au permis acest lucru. Directorul Centrului, Lavinia Scripcaru,…

- V. Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat ca, in curand, prahovenii vor avea parte de cel mai nou tratament pentru noul coronavirus. In urma discuțiilor purtate cu reprezentanții societații care a semnat un protocol cu Ministerul Sanatații, Bogdan Toader a reușit…

- Pacienții giurgiuveni infectați cu coronavirus care ajung in stare grava beneficiaza de tratatment de ultima ora, Spitalul Judeean Giurgiu beneficiind de echipament pentru plasmafereza. Este anunțul facut de președintele CJ, Marian Mina, care noteaza, pe pagina sa de facebook: ”O veste extraordinara…

- Inca de la mijlocul lunii martie, imediat dupa declararea starii de urgenta pe fondul pandemiei de COVID 19, Florin Hozoc, CEO la Besmax Pharma Distribution SRL, atragea atentia asupra faptului ca „multi dintre pacientii romani care vor dezvolta in lunile urmatoare forme severe ale COVID-19 ar putea…

- Aparatul de plasmafereza de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Iași, care ar urma sa fie folosit pentru a scoate plasama din sangele persoanelor vindecate de COVID 19 nu este deocamdata folosit. Acesta a ajuns la Iasi inca de pe 16 aprilie, insa potrivit directorului Centrului de Transfuzii…

- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI. In prezent, exista trei aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor…

- In judetul Iasi era inregistrat ieri un numar total de 130 cazuri confirmate pozitiv (reprezentand 1.69- din cazurile la nivel national), dintre care 23 de persoane vindecate si 7 decese: rata la nivel judetean de 5.38-. Iasi se situeaza astfel pe locul 17 in clasamentul national dupa numarul de cazuri…

- In curand, Centrul de Transfuzii Buzau va putea colecta plasma umana de la pacienții COVID-19 vindecați pentru intervenții destinate in cazul pacienților nou confirmați. Acest lucru va fi posibil in condițiile in care in dotarea centrului va intra un echipament nou de plasmafereza. Un astfel de aparat…