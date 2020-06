Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Societatea Romana de Epidemiologie si-a manifestat ingrijorarea in contextul „cresterii constante” din ultima saptamana a numarului de cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 si a peste zece decese inregistrate zilnic, potrivit Agerpres. SRE roaga populatia „insistent” sa respecte mai multe masuri, printre…

- Primaria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), a transmis luni cele mai noi date privind situația internarilor in cele trei unitați sanitare pe care le are in administrare.Numarul total de pacienți confirmați cu COVID-19, internați in spitalele Primariei…

- Numarul pacientilor cu COVID-19 care ajung la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi este in crestere, unitatea avand libere mai putin de 12 paturi, fata de 30 de paturi neocupate in urma cu cateva saptamani, anunța news.ro.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat,…

- Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala este la capacitate maxima, avand toate cele circa 640 de paturi ocupate, si nu se mai fac internari. Situatia vine in contextul cresterii semnificative a numarului de cazuri din ultima saptamana.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, dr. Carmen Dorobat, a declarat, vineri, ca in unitatea medicala sunt internate patru persoane care au fost infectate cu COVID-19 si au suferit o reaparitie a bolii."Infectia cu noul coronavirus ne arata noi fatete aproape…

- Peste 5.000 de ieseni se aflau in izolare ieri, dupa ce s-a schimbat metodologia de raportare la nivel de judet. In acelasi timp, doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" Iasi au pierdut lupta cu COVID 19. In acelasi timp, au aparut voci in spatiul mediatic care reclama…

- Un numar de 99 de bolnavi diagnosticati cu COVID-19 sunt internati in prezent la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unitatea mai avand libere doar doua paturi pentru persoanele suspectate ca ar fi contactat virusul potrivit news.ro.Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul…

- La Spitalul de Boli Infectioase din Iasi mai sunt disponibile 80 de locuri din totalul de 220, iar pina in prezent capacitatea Sectiei de Terapie Intensiva nu a fost depasita, a declarat, astazi, managerul institutiei medicale, Carmen Dorobat. Carmen Dorobaț: In Spitalul de Boli Infectioase din Iasi…