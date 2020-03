Pacienți mulțumiți pe hârtie de condițiile din spitale Sanatate fara cusur in Ialomița. Este concluzia la care a ajuns Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Ialomița dupa ce a analizat o serie de chestionare privind gradul de satisfacție al pacienților tratați in 2019, la cele 4 spitale din județ. Oficialii au dat asigurari ca raspunsurile celor 800 de persoane intervievate au fost sincere. Dincolo de cifre, realitatea din spitalele ialomițene este cu totul alta, iar pacienții au fost nevoiți sa se arate satisfacuți pe hartie, cel mai probabil, traind cu teama ca le-ar putea fi refuzate consultațiile. Chestionare pentru pacienți Chestionarele... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

