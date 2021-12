Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 52 de ani, care l-a insultat pe medicul de culoare de pe Ambulanta care venise sa ii acorde asistenta medicala, este judecata pentru rasism, calomnie si amenintare cu moartea.

- Suceveanca Cristina Sadowsky este profesor asociat in Medicina Fizica si Reabilitare la Johns Hopkins School of Medicine si director clinic al Centrului international pentru leziuni ale maduvei spinarii la Institutul Kennedy Krieger din Baltimore, al doilea ca performanta in clasamentele din SUA.

- Editura Pagina de Psihologie anunța publicarea primului titlu din colecția Memoir, Promite-mi, tata! cea mai recenta carte a lui Joe Biden, descrisa de catre New York Times ca fiind "o drama din culise, sincera cruda și bogata in detalii.

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anunțat ca se ala in izolare. El a fost depistat pozitiv la Covid-19, cu toate ca a fost vaccinat. „Am fost puțin prezent mediatic deoarece am avut covid 19, in curand ies din izolare. Am avut o prima saptamana grea, cu fel și fel de dureri, frisoane…

- Un incendiu devastator produs in dimineata zilei de duminica, 17 octombrie 2021, in localitatea olteana Poboru, a facut patru victime. Un batran a decedat, fiica acestuia, cu arsuri grave, va fi transferata la un spital din Belgia. In ce stare sunt celelalte doua victime.

- Bianca Brad a dezvaluit recent ca a avut cancer la san. Vedeta a trecut prin momente cumplite, crezand ca iși va pierde viața din cauza diagnosticului crunt, iar acum, dupa șase ani a ieșit public și a vorbit cu zambetul pe buze despre probleme de sanatate extrem de grave cu care s-a confruntat. Așadar,…

- Teo Trandafir și fiica sa, Maia, au o relație extrem de apropiata, iar iubirea lor nu poate fi descrisa in cuvinte. Prezentatoarea TV a povestit intr-un interviu emoționant despre adopția copilului sau, dar și cum i s-a schimbat viața de atunci, deși ea nu iși dorea sa aiba copii.Intr-un interviu, „In…

- Deși nu mai sunt de mult niște puștoaice, Lidia și Eugenia Tudor inca locuiesc in casa parinteasca. Invitate in platoul Showbiz Report, fiicele lui Corneliu Vadim Tudor au vorbit despre comemorarea a 6 ani de la moartea ”Tribunului” și au dezvaluit ca inca locuiesc cu mama lor. Fiica cea mare a implinit…