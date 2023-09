Guvernul Ciolacu se reunește in ședința miercuri de la ora 17.00, potrivit unui anunț al executivului. Pachetul fiscal care a fost publicat ieri dimineața ar putea sa intre in prima lectura in ședința Cabinetului Ciolacu din aceasta zi, de la ora 17.00. Acest fapt e posibil dupa ce premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, au discutat marți și miercuri cu UDMR, minoritațile naționale din Parlament, sindicate și patronate reunite in Consiliul Tripartit. Guvernul a pus marți in dezbatere publica proiectul de lege care conține masurile fiscale și reforma in administrație, urmand…