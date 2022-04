Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace, dupa cum a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile ruse de presa. „In prezent, proiectul nostru de document care include formulari absolut clar elaborate a fost inmanat parții ucrainene. Mingea este in curtea lor, așteptam un raspuns”, a declarat Peskov miercuri, potrivit Interfax . Intrebat daca exista anumite termene limita pentru reacția Kievului, Peskov a spus ca acest lucru „depinde de partea ucraineana”. Ucrainenii nu manifesta o mare inclinație pentru negociere „Dar, repet inca o data, și am spus in repetate…