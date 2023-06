Pace între Azerbaidjan și Armenia? Ce spune un oficial armean Duminica, un inalt oficial armean a declarat ca exista șanse ca un acord de pace cu Azerbaidjanul sa fie semnat pana la sfarșitul anului 2023, punand astfel capat unui conflict vechi de zeci de ani, a transmis agenția de presa rusa TASS. Rusia, SUA și Uniunea Europeana incearca separat sa contribuie la asigurarea pacii permanente intre Azerbaidjan și Armenia, care au purtat doua razboaie in ultimii 30 de ani pentru enclava Nagorno-Karabah, scrie Rador. TASS l-a citat pe Armen Grigorian, secretarul Consiliului de Securitate al Armeniei, spunand la televiziunea naționala ca negocierile sunt foarte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

