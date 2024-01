Stiri pe aceeasi tema

- In fascinanta sa calatorie cosmica, Pamantul ne ofera un spectacol astronomic deosebit in data de 3 ianuarie 2024, cand atinge punctul cel mai apropiat fața de Soare, numit periheliu. Acest eveniment marcant in calendarul cosmic aduce cu sine o serie de aspecte interesante și ofera o oportunitate de…

- La revedere, draga prietena! Ne desparțim astazi de colega și prietena noastra Maria Matasaru. Este un prilej sa menționam, cu admirație, un frumos traseu profesional. A indeplinit, pe rand și simultan, o serie de funcții didactice (educator, director de gradinița, inspector școlar de specialitate,…

- De-a lungul anilor, fiecare partid si guvern aflat la putere si-a propus ca slogan electoral elaborarea unei noi legi a pensiilor de stat, insa pana la legea finala au scos din palarie tot felul de legi, hotarari si ordonante care au avut drept scop – in viziunea lor – indreptarea nedreptatilor, eliminarea…

- O tragedie șocheaza comunitatea locala și inspaimanta parinții elevilor de la Colegiul Tehnic “Traian Vuia” din Oradea, unde un pedagog a fost injunghiat in torace de o eleva de clasa a X-a, cazata la internat. Incidentul a avut loc luni dimineața, iar autoritațile investigheaza acum circumstanțele…

- Dorința din titlul de mai sus a fost formulata de Protoieria Onești, care aplica și in acest an proiectul „Fii și tu Nicușor – Bucuria naște Bucurie!”, lansat de fiecare data in preajma sarbatorii de Sf. Nicolae. „In fiecare an – spune parintele protopop Ioan Bargaoanu -, Protopopiatul Onești, cu binecuvantarea…

- Un dialog fascinant intre doua spirite inalte . O carte care ne aminteste de acel dialog adevarat socratic . O incitanta lectura despre lumea literaturii, filosofiei si culturii universale . Lansarea, joi, 23 noiembrie, Bibilioteca „George Bacovia” Buhusi, ora 12.00. Semnalul aparitiei volumului „Cuvantul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, o lege ce confera prioritate femeilor insarcinate și persoanelor insoțite de copii cu varsta de pana la 5 ani la casieriile, ghișeele și casele de marcat din cadrul entitaților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea. Legea prevede…

- La sfarsitul saptamanii trecute, vineri, 13 octombrie 2023, pe stadionul orasenesc Comanesti, pe o vreme frumoasa de toamna, a fost mare animatie, ca pe vremea cand aici jucau fotbalistii de la Minerul, echipa orasului, echipa minerilor, care veneau pe stadion pentru a-si sustine favoritii, indiferent…