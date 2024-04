La 1 aprilie, se implinesc 83 de ani de la masacrul din poiana Fantana Alba din Bucovina de Nord. In fatidica aceasta zi trupele sovietice ucid cu sange rece cateva mii de civili romani – numarul acestora nu este cunoscut cu exactitate, el variaza intre 2.000 și 3.000 – care au incercat sa treaca granița in Romania unde erau rudele lor apropiate. In urma pactului Ribbentrop-Molotov semnat la Moscova la 23 august 1939, Basarabia și Bucovina de Nord au fost anexate de URSS in doar 4 zile dupa ultimatumul din 26 iunie 1940 al guvernului sovietic de evacuare a armatei și administrației romane. NKVD…