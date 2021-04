(P) Vreme schimbătoare? Află cum să faci față provocărilor vestimentare primăvara aceasta Sosirea primaverii aduce cu sine nu numai vreme insorita, ci și ploi și condiții meteorologice impredictibile. Oricat de entuziasmata ai fi de schimbarea garderobei dupa sezonul rece, trebuie, prin urmare, sa fii in continuare atenta și creativa. Pentru a nu fi luata pe nepregatite, fara sa faci concesii in ceea ce privește aspectul estetic, poți apela la o serie de trucuri. Ele te vor ajuta sa arați bine și sa te simți confortabil, indiferent de surprizele pe care le aduce vremea. Descopera cum sa iți adaptezi alegerile vestimentare la condițiile meteo imprevizibile pe timp de primavara Alcatuiește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

