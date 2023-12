Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de Lucru Luduș intervine in aceste momente cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, la un accident rutier produs in localitatea Chețani pe drumul E 60. "Este vorba despre o tamponare produsa intre 3 autoturisme cu un total de 8 persoane implicate (un minor si 7 adulți). In urma evaluarii…

- Municipiul Targu Mureș va fi legat, incepand de joi, 21 decembrie, de rețeaua europeana de autostrazi, odata cu darea in folosința a lotului Chețani – Campia Turzii din autostrada A3. Cei 15,7 kilometri sunt finalizați cu opt luni inainte de termenul prevazut in contract. "Anunțul a fost facut astazi,…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a participat la vizita pe șantierul autostrazii A3 secțiunea Chețani – Campia Turzii, alaturi de reprezentanții Guvernului Romaniei și ai CNAIR. "De joi, 21 decembrie, vom merge pana la Cluj direct pe autostrada. Secțiunea autostrazii A3 Chețani – CampiaTurzii…

- Un nou semnal de unitate a partidelor care contribuie la formarea viitorului pol de dreapta din județul Mureș, cu prilejul ceremoniilor organizate de Ziua Marii Uniri. Forța Dreptei, USR și PMP au format o delegație comuna, care a participat la omagierea personalitaților care au infaptuit, in 1 Decembrie…

- Deputatul Adrian Giurgiu (USR) a afirmat miercuri, 29 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presa organizata la sediul USR Mureș, ca Polul de Dreapta care va fi constituit alaturi de PMP și Forța Dreptei "va fi principala forța de dreapta din Romania." "Vom depași PNL la nivel național in urma alegerilor…

- Stadiul de execuție a lucrarilor de construcție a Autostrazii A3 Chețani – Campia Turzii a ajuns la 84%, iar mobilizarea este extrem de buna pe șantierul autostrazii, a anunțat miercuri, 18 octombrie, Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș. "Se lucreaza pe tot lotul de autostrada, de la turnarea stratului…

- Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat duminica, 8 octombrie, redeschiderea circulației rutiere pe pasajul de peste Autostrada A3, aflata in construcție, dintre localitațile Hadareni și Chețani, pe DN15, in județul Mureș. "Deschiderea circulației a fost necesara pentru…