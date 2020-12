Stiri pe aceeasi tema

- Tocmai ai revenit dintr-o calatorie lunga cu familia si prietenii si masina este foarte murdara, dar ai prefera sa te odihnesti acasa in loc sa mergi la spalatorie? A venit momentul sa treci pe anvelope de iarna, dar te indispune gandul ca va trebui sa ingheti la vulcanizare? Se apropie data pentru…

- Vloggerița Marilu Dobrescu și iubitul ei, Iustin Petrescu, au fost atacați de un grup de baieți in parcarea unui supermarket. In timp ce cuplul se afla in mașina lor, șoferul mașinii de langa a aruncat mai multe gunoaie pe fereastra automobilului. Marilu Dobrescu și iubitul ei, atacați in parcarea unui…

- In toata Europa americanii au reusit sa vanda peste 15.700 de unitati in timp ce pozitia secunda este ocupata de francezul Renault ZOE II. Renault se mandreste cu vanzarea a peste 11.000 de unitati in septembrie, cifra care este un nou record pentru constructor. …

- Preturile mastilor de protectie achizitionate de guverne si institutiile UE au variat intre 20 de centi si 37 de euro pe unitate. Cand prima transa a sosit in mai, testele din patru state membre au aratat ca mastile nu sunt conforme cu contractul. Intrebata in mod repetat cu privire la consecintele…

- Al doilea val al epidemiei de COVID-19 cu care se confrunta in prezent Europa nu va fi probabil ultimul si ne putem aștepta la ''mai multe valuri succesive la sfarsitul acestei ierni'' si in primavara anului viitor, a apreciat Consiliul stiintific care consiliaza guvernul francez, potrivit Agerpres,…

- Fara indoiala, o masina reprezinta o investitie de lunga durata. Procesul de luare a deciziei si de achizitie este complex si implica mai multi factori. Cel mai important si cel care pune de cele mai multe ori piedici este cel financiar. Preturile nu sunt deloc prietenoase pentru toate buzunarele, iar…

- PMP propune un proiect de regenerare urbana pentru o parte din cartierul Racadau, care, in urma unei amenajari sa aiba o zona ce poate gazdui activitați culturale sau educationale in aer liber. Ideea ii aparține arhitectului Gabriela Micioiu, candidat la Consiliul Local Brașov, in echipa viceprimarului…

- Guvernul german a aprobat miercuri proiectul de buget pentru anul urmator elaborat de ministrul de Finante, Olaf Scholz, care prevede ca Germania va imprumuta 96,2 miliarde de euro pentru a finanta masurile necesare pentru a combate criza coronavirusului, a declarat un oficial german pentru Reuters,…