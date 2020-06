(P) Studiu „Românii și dulciurile”: 96% consumă deserturi în mod regulat Dulciurile, agonia și extazul oricui, sunt una dintre ele mai mari atractii ale noastre. Iar daca stai in Capitala e aproape imposibil sa scapi. Oriunde intorci privirea gasesti o cofetarie – Bucuresti e unul dintre orasele cu cele mai multe ispite. Studiile confirma ceea ce banuim cu toții: ca romanii sunt mari consumatori de dulce. Haideti sa vedem cateva cifre din „Sweets study”, o cercetare realizata de Starcom Romania. Ea se bazeaza pe date provenite de la 2.022 de consumatori de dulciuri din mediul urban, cu varsta peste 18 ani. Cea mai spectaculoasa concluzie: 9 din 10 romani mananca dulciuri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

