- Marți, in Romania, prețul mediu al electricitații livrate miercuri a sarit de 2.000 de lei/MWh, iar prețul gazelor cu livrare in luna februarie, de 833 lei/MWh.Prețul gazului cu livrare in luna februarie este de 3,3 ori peste cel plafonat de Parlament, 250 lei/MWh (prețul gazului marfa), iar cel al…

- Consiliul Concurentei atrage atentia asociatiilor profesionale ca fiecare companie trebuie sa isi stabileasca independent politica comerciala, iar anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat poate intra sub incidenta prevederilor Legii Concurentei.

- Panica azi de dimineața pe piața criptomonedelor dupa ce Bitcoin a cazut vertiginos in doar cateva ore din zona de 65.000 USD pana la valoarea minima de 58,610 USD. Același lucru s-a intamplat și cu Ehereum precum și cu restul altcoinurilor importante, unele ajungand cu caderea pana aproape de -20%…

- In sanul Poporului Roman s-au iscat framantari, nesomn și furie, de la o vreme incoace și nu trebuie sa fi sociolog ca sa observi, sa simți și sa ințelegi impasul, este suficient sa ai un pic de empatie… Ca respectivele framantari au devenit manifeste incepand din vara, iulie –august, cand s-au intamplat…

- Este copilul tau un mic plimbareț? Ii place sa se joace in natura? Ce dimensiune sa alegeți? Va raspundem la toate intrebarile, astfel incat sa faceți cea mai buna alegere pentru copilul dvs., mai ales cu un voucher answear . Pantofi decupați sau inalți? Primul criteriu pe care trebuie sa-l țineți cont…

- Cea mai recenta colectie de ghete barbati este pregatita pentru un Black Friday de exceptie. Ce inseamna asta? Inseamna preturi avantajoase pentru a te putea bucura de produsele mestesugite cu drag in inima Bucovinei.

- De cațiva ani de zile, Marius Tuca a dat lovitura in domeniul afacerilor de cand și-a deschis restaurantul de pe malul lacului Herastrau din Capitala. Ce prețuri cere vedeta in localul sau pentru o ciorba sau o mancare de pește. Cat costa o ciorba sau un desert la restaurantul lui Marius Tuca din Capitala…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vazuta marti, 12 octombrie, in timp ce mergea cu un baston. Este pentru prima data cand Regina este vazuta astfel in public, dupa anul 2004 atunci cand a suferit o interventie chirurgicala la genunchi. Regina, in varsta de 95 de ani, a asistat la o ceremonie…