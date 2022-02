[P] Pariuri pe toate categoriile pe Betano pentru cea de-a 94-a ediție a Premiilor Oscar! Ediția cu numarul 94 ale celor mai prestigioase premii din cinematografie va avea loc pe 27 martie la Hollywood, California.



Intra acum pe Betano la secțiunea Divertisment, consulta oferta de pariere pentru toate categoriile Premiilor Academiei și alege pronosticul câștigator! ​



“THE POWER OF THE DOG&" PLEACA DIN POLE-POSITION



Producția Netflix, western-ul “The Power of The Dog“, ce îi are în prim-plan pe actorii Benedict Cumberbatch și Kirsten Dunst este prinicpala favorita a cotelor pentru premiul de “Cel mai bun film“ al anului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

