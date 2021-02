(P) Păreri PEFOC - cum îți poți încălzi casa la un nivel superior de confort? (P) Pareri PEFOC - cum iți poți incalzi casa la un nivel superior de confort? O metoda inedita de a asigura caldura locuinței tale, alaturi de confortul de care are nevoie familia ta sau persoana cu care imparți momentele de intimitate și relaxare absoluta la intoarcerea acasa, dupa orele grele de munca, este redata de spectaculoasele semineuri pe lemne. De la specialiștii sibieni in materie de incalzire alternativa de la PEFOC aflam ca, odata cu trecerea anilor, șemineele au reușit sa țina pasul cu ultimele trenduri și sa satisfaca nevoile tot mai specifice ale clienților, ajungand astazi, soluții… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul “Noi facem tot. Tu pui pe foc!” profesioniștii universului termic alternativ de la PEFOC, cu sediul central in Sibiu, ne propun soluția de incalzire care va reuși sa ne scoata din monotonia zilelor ce par tot mai apasatoare, prin amenajarea locuinței cu gama de seminee premium și extrem…

- Oare cati dintre noi nu ne-am pus intrebarea, daca este posibil sau nu, sa ne bucuram de atmosfera si magia tipica unor seminee clasice pe lemne si in interiorul unui apartament de bloc?! Uite ca acest vis este posibil, si asta ne-o spune PEFOC, firma cu renume si experienta care, de peste 20 de ani,…

- Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca mereu ne dorim tot mai mult de la locuințele noastre atunci cand vine vorba despre siguranța și confort, astfel ca uneori, unica soluție pe care o avem este aceea de a redecora locuința. In general insa, acest proces presupune mult timp, investiții, idei…

- Pentru a trai din plin emoția clipelor memorabile alaturi de familie, prieteni sau de persoana iubita, in intimitatea gradinii sau terasei tale de la casa sau chiar și pe balconul apartamentului de la bloc, specialiștii cu peste douazeci de ani de experiența in materie de soluții de incalzire alternativa…

- REȘIȚA – In prezența președintelui Biroului Electoral Județean Caraș-Severin, judecatorul Rustin Ciasc, a prefectului Cristian Gafu și a subprefectului Anton Paulescu, sambata a avut loc ceremonia in cadrul careia senatorii și deputații aleși in 6 decembrie și-au primit certificatele doveditoare! Au…

- Fiecare dintre noi isi doreste sa faca cele mai bune alegeri pentru propria locuinta. Ei bine, tamplaria PVC este un aspect care se incadreaza intocmai in cerintele principale care asigura eficienta si confort pentru o locuinta, oferind numeroase avantaje. Daca ar fi sa mentionam unul dintre…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutor prezentata de Romania, menita sa sprijine construirea și/sau modernizarea sistemelor sale de incalzire centralizata, astfel incat acestea sa se bazeze exclusiv pe surse regenerabile de energie (SRE). Romania…