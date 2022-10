Stiri pe aceeasi tema

- "In anumite situații se poate accepta un limbaj figurativ ca sa atragi atenția asupra gravitații situației in care ne aflam. Ori situație in care ne aflam, aceea cu copiii și cu batranii care nu au apa pentru ca unii uda porumbii, nu am zis ca uda roșii... Nu poți sa iei dreptul unei persoane de a se…

- "In anumite situații se poate accepta un limbaj figurativ ca sa atragi atenția asupra gravitații situației in care ne aflam. Ori situație in care ne aflam, aceea cu copiii și cu batranii care nu au apa pentru ca unii uda porumbii, nu am zis ca uda roșii... Nu poți sa iei dreptul unei persoane de a se…

- Ministrul a anuntat ca in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, exista o componenta prin care au alocat resurse pentru componenta de infrastructura pentru situatii de urgenta, 1.200 de ambulante cu un buget de 250 de milioane de euro. El a precizat ca in cadrul acestei compoente este inclusa si…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca in perioada urmatoare in coaliție vor fi discutate „doua, trei variante” privind prețurile din energie, urmand ca pana la 1 septembrie sa fie gata actele normative. Ciolacu a criticat liberalizarea și a precizat ca cel puțin pentru consumatorul casnic…

- Cea mai mare urgența e sa gasim soluții la criza din energie, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, iar soluția trebuie sa vina pana la rectificarea bugetara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Prezentat la Cannes in secțiunea Cinema for the Climate, Cruciada copiilor / La Croisade, noul film al lui Louis Garrel, distribuit in cinematografe din 12 august, vorbește cu umor despre una dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntam: schi

- Medicii de familie au anuntat ca au intampinat probleme cu noul registru national de vaccinare, fiindca istoricul de vaccinare al unora dintre copii a disparut, ceea ce face irealizabila inregistrarea noilor vaccinuri facute in cabinet. Cu toate acestea, ei afirma ca mai pot desfasura campaniile de…

- Medicii de familie atrag atenția ca au probleme cu noul registru național de vaccinare, deoarece istoricul de vaccinare al unora dintre copii a disparut, ceea ce face imposibila inregistrarea noilor vaccinuri facute in cabinet. In acest context, ei spun ca mai pot derula campaniile de imunizare. Societatea…