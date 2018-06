Mulți vorbim despre inteligența emoționala dar puțini o putem defini in doua fraze scurte care sa ne poata ajuta sa o aplicam in viața de zi cu zi. Practic, inteligența emoționala, reprezinta capacitatea mea de a ințelege emoțiile persoanei aflate in fața mea și de a-mi ajusta comportamentul in funcție de ceea ce vad; și, in același timp, inseamna sa imi ințeleg emoțiile și sentimentele și sa mi le exprim intr-un fel social acceptabil. Greu? Poate. Pentru ca nu prea ne invața nimeni nici cum e sa ma ințeleg pe mine nici cum e sa fiu atent la persoanele pe care le intalnesc, sa ma opresc din viteza…