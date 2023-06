Stiri pe aceeasi tema

- Alaturați-va ritmului verii la Festivalul IntenCity care va avea loc incepand cu data de 30 iunie. Ediția din acest an se va intinde pe durata a trei zile, continuand pana pe 2 iulie și promite sa ofere o experiența muzicala extraordinara. Fiecare seara a festivalului va fi marcata de concerte live,…

- Regulamentul de organizare și desfașurare a concursului Articolul 1 – Testimoniu (1) Concursul Național de Poezie Religioasa Tanara “Light of Life”, Ediția I, Suceava © 24-25 mai 2023, se organizeaza cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte CALINIC, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților. (2) Concursul…

- La Teatrul Municipal „Matei Vișniec" din municipiul Suceava va avea loc luni, 24 aprilie, incepand cu ora 11:00, primul spectacol din Caravana „10 pentru folclor", ediția a VIII-a, ce se va desfașura, in județul Suceava, in perioada 24-28 aprilie 2023.Anul acesta, ...

- Ediția de miercuri, 12 aprilie, din cadrul reality-show-ului Survivor Romania 2023 a trimis acasa un alt concurent, nimeni altul decat cunoscutul cantareț Kamara. Deși scopul sau precis a fost acela de a caștiga marele premiu in valoare de 100.000 de euro, parcursul lui Kamara in Republica Dominicana…

- Ediția de astazi a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus adevarate show-uri pe scena. In aceasta seara, Codruta Filip si Valentin Sanfira au avut un moment special, dupa ce au cantat melodia „Conga” de la Gloria Estefan. Toata lumea s-a ridicat și a dansat cu ei. Iata cum au fost jurizați…

- Voluntarii din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au participat și in acest an la Marșul pentru viața, ediția a IV-a, dar intr-un mod inedit: pe biciclete, cu tricouri personalizate, cu pancarte și steaguri in maini. Tinerii ne-au spus ca este otradiție inceputa in anul 2020, sa vina la ...

- Muzeul Național Cotroceni lanseaza astazi, 27 martie 2023, inscrierile la cea de-a patra ediție a concursului Cotroceni Creativ Junior, un eveniment dedicat tinerilor liceeni, care anul acesta are ca tema creația video. Competiția urmarește sa valorifice

- COMUNICAT DE PRESA COLOCVIUL NAȚIONAL DE MUZICOLOGIE Ediția XXV, 24-25 Martie 2023 PREȘEDINTE DE ONOARE – Profesor univ. dr. GHEORGHE DUȚICA Tematica colocviului – ARTA SONORA și INTERDISCIPLINARITATEA PARTENERII acestui proiect sunt Colegiul Național de Arta „Octav Bancila” Iași, in colaborare cu Inspectoratul…