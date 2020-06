Stiri pe aceeasi tema

- Primul loc de munca iși pune deseori amprenta asupra viitorului. Poate sa iți placa sau nu, poate sa te faca sa te duci cu drag la job sau sa uraști alarma in fiecare dimineața. Pentru tanara Anastasia Stajila primul loc de munca a fost… dragoste la prima vedere! A crescut intr-o familie care i-a povestit…

- Conform Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual, un milion de tineri cu varste cuprinse intre 16 și 21 de ani nu figureaza in nicio statistica, nefiind nici angajați, nici incadrați intr-un sistem de invațamant. Una din consecințele principale ale acestei situații este deficitul…

- Ziarul Unirea Navobi Alba Iulia – un deceniu de pasiune și munca in sectorul fotbalului juvenil din Alba | ”Tabere de fotbal” pentru micuții fotbaliști din județ Cele doua talente fotbalistice, Andrei Bogdan și Alvaro Iuga, ambii din 2005, ajunși recent la juniorii prim-divizionarei Gaz Metan Mediaș,…

- *** Firma de constructii, angajez șapist cu experiența in șapa mecanizata. Telefon 0751409091 ** ACI INTERNATIONAL INVEST SA cu sediul in localitatea Criseni nr. 442, judetul Salaj angajeaza pentru lucrari de constructii si instalatii pe raza judetelor Salaj, Cluj si Alba urmatoarele categorii de personal:…

- Colonelul Gabriel Vasiliu (48 de ani), din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Iasi, a fost gasit vinovat, pe 10 martie 2020, de Tribunalul Militar, de conducere sub influenta alcoolului. Judecatorul militar l-a condamnat pe ofiter la 1 an de inchisoare cu amanarea pedepsei, sentinta nefiind…

- Zeci de detinuti din Mexic s-au ocupat in ultimele saptamani cu fabricarea de masti destinate stoparii raspandirii noului coronavirus in Mexic, relateaza AFP joi. In atelierele mai multor inchisori, in special in Ciudad de Mexico, detinutii confectioneaza circa 2.000 de masti pe zi. "Este o munca foarte…