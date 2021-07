Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a reactivat unele centrale energetice, intre care si un reactor nuclear care nu a mai fost folosit de mult timp, si a luat si alte masuri pentru a evita o criza a electricitatii, in contextul cresterii temperaturilor si a cererii pentru racirea cladirilor, in special la Tokyo, unde vineri…

- Cazurile de furturi de energie s-au inmultit in timpul pandemiei, cand s-au intors in tara oameni specializati in astfel de infracțiuni. Exista o metoda simpla care va ajuta sa verificați daca ați devenit victima unui astfel de furt. CITEȘTE ȘI: Simona Bucura Oprescu, deputat PSD Argeș: „Ce se intampla…

- Furtunile puternice cu viteze ale vantului de aproximativ 80-100 km/h, insoțite de precipitații abundente și scurgeri importante de ape intr-un timp foarte scurt, au cauzat mai multe avarii pe liniile de medie tensiune, in ultimele 24 de ore, in județul Suceava (zona Carlibaba, zona Fundu ...

- Iranul a instituit un moratoriu de patru luni asupra fermelor de criptomonede incepand cu luna mai. Un raport recent al firmei de date blockchain Elliptic a sugerat ca inainte de interdicție, 4,5% din totalul mineritului Bitcoin a avut loc in Iran. Poliția iraniana a confiscat 7.000 de calculatoare…

- CEO-ul Electrica, Corina Popescu, a transmis, joi, in cadrul unei dezbateri de specialitate ca, liberalizarea brusca a pietei de energie din Romania face ca viitorul sa fie al companiilor flexibile care vor fi nevoite sa ofere si alte servicii, nu doar sa vanda utilitati

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA, Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat miercuri extinderea cuplarii pietelor pentru ziua urmatoare de energie electrica, lansarea proiectului interimar pentru cuplarea pietelor fiind programata in data de 17 iunie 2021, a anuntat institutia intr-un comunicat remis AGERPRES…