(P) Echipamente de protecție a muncii pentru profesioniști (P) Echipamente de protecție a muncii pentru profesioniști Ca parte a sarcinilor tale, este posibil sa fii nevoit sa lucrezi in medii de lucru in care ai putea fi expus la praf, fum sau gaze daunatoare sau unde este probabil sa existe o deficiența de oxigen, sau ambele. Daca nu poți evita aceste zone (de exemplu, prin folosirea unor metode de lucru diferite), trebuie sa porți masca de protectie, știind faptul ca sunt disponibile multe tipuri diferite, de la simple maști de praf la aparate de respirat complexe. Angajatorii ar trebui să aibă un program scris care să descrie procedurile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

